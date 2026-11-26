وصل الرابر المصري مروان بابلو، صباح اليوم، إلى العاصمة العراقية بغداد، استعدادًا لإحياء حفل غنائي ضخم غدًا على مسرح النخيل بوسط بغداد، في أول لقاء مباشر له مع الجمهور العراقي.

واستقبلت الجهة المنظمة مروان بابلو فور وصوله بالورود، وسط أجواء من الترحيب والحفاوة، تعبيرًا عن الاحتفاء بوجوده في العراق، وترقب الجمهور لحفله المرتقب.

وفور وصوله، أجرى بابلو بروفة موسيقية على خشبة المسرح استمرت نحو ساعتين، بصحبة فرقته، للوقوف على التجهيزات الفنية والصوتية والتأكد من جاهزية المسرح.

كما حضر أحمد جمال، منسق المؤثرات والألعاب النارية «فاير وورك»، الذي يتولى الإشراف على التجهيزات الخاصة بالمؤثرات البصرية خلال الحفل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل حالة الترقب التي تسبق أول ظهور غنائي لمروان بابلو في العراق، وسط استعدادات إنتاجية وفنية لتقديم عرض يليق بالجمهور العراقي.

وأعرب بابلو عن سعادته بخوض هذه التجربة والغناء للمرة الأولى في بغداد، مؤكدًا تطلعه لتقديم حفل استثنائي، ومشاركة الجمهور العراقي أجواء موسيقية مختلفة، في ليلة ينتظر أن تجمع أبرز أعماله التي حققت انتشارًا واسعًا بين محبيه.