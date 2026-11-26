قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الفرق المستجيبة التابعة للهلال الأحمر ما زالت تقدم استجابتها بالتكامل مع الدور الرئيسي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تقديم الدعم للمصابين فى حادث الطريق الدائري بالوراق، داخل المستشفيات المختلفة التي نُقلت إليها الحالات.

وأضافت “إمام”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن الهلال الأحمر المصري يؤدي دوره من خلال عدة فرق، من بينها فريق الدعم النفسي الأولي، الذي يقدم خدمات الإسعاف النفسي الأولي في محيط الحادث لأهالي المصابين، وكذلك لمن تم التعرف على ذويهم من المتوفين في الحادث.

ونوهت إلى أن هناك دورًا آخر يقوم به فريق إدارة الحالة، بالتنسيق مع فريق وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالأهالي والمصابين في المستشفيات، تمهيدًا لتقديم الدعم ليس فقط في المرحلة الآنية، ولكن أيضًا خلال المراحل التالية.

وأشارت إلى وجود متابعة من خلال غرف العمليات المركزية التابعة للهلال الأحمر المصري، للتأكد من تقديم الدعم اللوجستي خلال الساعات الأولى، مؤكدة أن دور الهلال الأحمر بدأ منذ أمس من خلال التواجد في موقع الحادث، والمرور على المستشفيات المختلفة، وتقديم الدعم اللوجستي.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري جمعية تعمل بوصفها جهازًا مساندًا للسلطات العامة في أوقات الأزمات والكوارث، ولذلك تحرص طوال الوقت على تدريب وتأهيل كوادر مجتمعية للقيام بدور يساند ويكمل الأدوار الرسمية.

وبينت أن الفريق اللوجستي هو الفريق المعني بتوفير المواد الأولية التي قد يحتاج إليها المصابون أو ذووهم وقت الحادث، من خلال تقديم المياه والوجبات والأغطية وغيرها من الاحتياجات الضرورية خلال الساعات الأولى.

وذكرت أن الهلال الأحمر لديه، خاصة في الحوادث التي تشهد أعدادًا كبيرة من المصابين أو المتوفين، فريق لإدارة الحالة وفريق للتقصي ولم شمل الأسر، نظرًا إلى أن ذوي الأشخاص المفقودين يبدأون في التساؤل عن أماكن وجود المصابين والمفقودين.

وأكدت أن هذا الفريق يعمل بشكل متكامل مع الأجهزة المعنية لمحاولة طمأنة الأهالي وإيصالهم إلى ذويهم في الأماكن المختلفة التي ربما نُقلوا إليها.

ولفتت إلى أن الدعم يشمل أيضًا تنسيق الحشود حول الأماكن التي نُقل إليها المصابون، إلى جانب الدعم اللوجستي من خلال الدفع بفريق بنك الدم المركزي التابع للهلال الأحمر المصري للتواجد في محيط المستشفيات التي ربما تحتاج إلى مزيد من الدعم بوحدات الدم المختلفة.

وأوضحت أن بنك الدم المركزي للهلال الأحمر المصري غير ملحق بمستشفى، ويعمل ليل نهار على توفير كميات من الدم تكفي في حالات الأزمات والكوارث، مؤكدة أن هذه هي المهمة الرئيسية التي يضطلع بها الهلال الأحمر المصري.