ينشر “ صدى البلد ” التفاصيل الكاملة لمصرع صغيرين أبناء عمومة ​بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، دهسًا أسفل عجلات سيارة التوصيل الخاصة بهما، عقب خروجهما من الحضانة وفي طريق عودتهما إلى منزلهما ، وسط حالة من الحزن الشديد

​تعود تفاصيل الواقعة إلى خروج الطفلين «صديق» و«أيسل» اللذين تربطهما صلة قرابه ، كعادتهما في الصباح الباكر حاملين حقائبهما المدرسية في طريقهما إلى الحضانة، إلا أن القدر لم يمهلهما للعودة إلى المنزل ، حيث تعرض الطفلان لحادث دهس أسفل عجلات سيارة التوصيل في طريق العودة، ما أسفر عن وفاتهما في الحال متأثرين بإصابتهما البالغة، ليرحلا معًا في لحظة واحدة كما عاشا معًا.

​وتسببت الواقعة في فقدان اثنين من أبنائها ، وسط حالة من الانهيار بين أمهاتهما وآبائهما وذويهما، فيما اتشحت قرية منسافيس والقرى المجاورة بالسواد حزنًا على رحيل زهرتين في عمر البراءة.

​وتداول أهالي القرية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الطفلين الراحلين مصحوبة بعبارات مؤثرة تصف المشهد المؤلم: «يدًا بيد من باب الحضانة إلى باب الجنة»، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يجعلهما طيرين في الجنة وشفيعين لوالديهما يوم القيامة، وأن يربط على قلوب أسرتيهما بالصبر والسلوان.