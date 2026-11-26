وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والقوانين المنظمة، وضبط محاولات الغش التجاري والتلاعب بالسلع، والتحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وصحتهم.

وأعلن المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات التي نفذتها المديرية أسفرت عن تحرير 284 مخالفة تموينية متنوعة، بواقع 236 مخالفة للمخابز البلدية، و48 محضرًا بالأسواق والمحال التجارية. وتنوعت مخالفات المخابز بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق، أوضح وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 14 محضرًا لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات، شملت 5 أطنان من الملح الخشن، وطنين من سوبر فوسفات، وطن من الدشيشة، و15 شيكارة سلفات ماغنيسيوم، ومنتجات غذائية، و750 كجم دقيق أبيض، و500 كجم فول مجروش، و200 كجم سكر، إلى جانب كميات من السجائر والأرز.

وأضاف أن الحملات شملت أيضًا تحرير محضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، مع مصادرة كميات من اللحوم البلدية، و21 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بمختلف أنحاء المحافظة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.