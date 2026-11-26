بحث وزير خارجية الكويت، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، مع أرماناثا ناصر وزير خارجية جمهورية إندونيسيا سبل توسيع نطاق العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مضيفة أن الجانبين استعراضا أيضا العلاقات الكويتية - الإندونيسية الوثيقة، كما أكدا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة الكويتية - الإندونيسية المشتركة في إطار هذه الزيارة حيث ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وفد بلاده، فيما ترأس أرماناثا ناصر، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا وفد الجانب الإندونيسي وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين.

وذكرت أن أعمال اللجنة شهدت مناقشة أوجه التعاون في عدد من المجالات الحيوية، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية، واستكشاف الفرص المتاحة للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.