جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم ٢٦ نوفمبر، و جيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، في ضوء خصوصية العلاقات وطابعها الاستراتيجي، والروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي اللذان أسهما في توسيع نطاق المصالح المشتركة، منوهاً للنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية.



كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، حيث تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في شرق المتوسط، ومستجدات الملف الليبي.