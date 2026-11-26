أضاء المجلس القومي للمرأة، اليوم، مقره الرئيسي بالقاهرة باللون البرتقالي، تزامنًا مع انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس للعام الحادي عشر على التوالي تحت شعار «كوني»، وذلك بالتزامن مع الحملة العالمية التي تُنظم سنويًا خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر.

وأكدت المستشارة أمل عمار، على أن إضاءة مقر المجلس باللون البرتقالي تأتي تأكيدًا على التضامن مع الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وتجديدًا للالتزام بمواصلة العمل على رفع الوعي المجتمعي، ومناهضة الممارسات والعادات التي تنتقص من حقوق المرأة، وتعزيز بيئة آمنة تضمن لها حياة كريمة خالية من العنف والتمييز.

جدير بالذكر أن الحملة العالمية للـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة تحمل هذا العام شعار «ضمان العدالة، وحماية الضحايا ، وإنهاء الإفلات من العقاب»، تأكيدًا على أهمية ضمان وصول ضحايا العنف إلى العدالة، وتوفير الحماية اللازمة لهن، ومساءلة مرتكبي جرائم العنف.