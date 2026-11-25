ينعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن عميق الأسف إزاء هذا الحادث الأليم.





ويتقدم المجلس بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية..

ويدعو المجلس الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.