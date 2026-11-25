نعى النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، ضحايا حادث الحريق المروع الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن وفاة 30 شخصًا، معربًا عن بالغ حزنه وأساه إزاء الحادث، ومقدمًا خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.

وحرص محمد أبو العينين على توجيه رسالة نعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استهلها بآيات من القرآن الكريم، قائلًا: «بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ.. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

وأضاف: «بقلوب يعتصرها الألم، ونفوس يملؤها الحزن والأسى، نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن وفاة 30 شخصًا».

وتابع: «وإذ نعرب عن بالغ حزننا لهذا المصاب الجلل، فإننا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم جميل الصبر وحسن السلوان».

واختتم النائب محمد أبو العينين رسالته قائلًا: «خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهدت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل أعلى الطريق الدائري، عقب اشتعال ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي المركبات.

وعلى الفور، تحركت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، للتعامل مع النيران والسيطرة على الحريق، ونقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي عُثر عليها بموقع الواقعة، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجّه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحريق والمستشفى، لتقديم الدعم اللازم ومساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية في التعامل مع المصابين وأسر المتضررين.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحريق، وجرى إجراء غلق جزئي للطريق الدائري وتنفيذ تحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، بهدف منع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر التحقيقات والمعاينات للوقوف على الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، وحصر الخسائر والضحايا والمصابين.