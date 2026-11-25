حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، على نعي ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتب محمد صلاح، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء لأسر ضحايا حادث دائري الوراق وأمنياتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، إثر تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها إلى عدد من المركبات المجاورة.

وأعلنت النيابة العامة أن التقديرات المبدئية للحادث تشير إلى وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، فضلًا عن احتراق 27 مركبة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

وأثار الحادث حالة واسعة من الحزن والتعاطف، وسط موجة من رسائل النعي والمواساة لأسر الضحايا، والدعوات بالشفاء العاجل للمصابين.