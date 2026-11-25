علّق النائب مصطفى بكري على حادث الحريق الهائل الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، معربًا عن حزنه الشديد جراء الحادث، ومقدمًا خالص العزاء لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصر كلها في حالة من الحزن، رحم الله الضحايا والدعاء بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «رحم الله ضحايا الوراق الذين سقطوا بفعل الحريق الذي تسببت فيه إحدى السيارات الناقلة للبترول، أرقام الضحايا أولية 21 ضحية، والجرحى ينقلون بواسطة 39 سيارة إسعاف».

وتابع: «الحادث كارثي بمعنى الكلمة، رئيس الحكومة يتابع الحادث، والرئيس أصدر توجيهاته بمتابعة آثار الحادث وإجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث»، مجددًا دعاءه بالرحمة للضحايا والشفاء للمصابين.

تفاصيل حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهدت منطقة الوراق اندلاع حريق هائل أعلى الطريق الدائري، عقب اشتعال ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات، وسط حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي المركبات، وتحرك عاجل من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي عُثر عليها بموقع الواقعة، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحريق والمستشفى، لتقديم الدعم ومساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحريق، وجرى إجراء غلق جزئي للطريق الدائري وتحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، بهدف منع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر التحقيقات والمعاينات للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والضحايا.