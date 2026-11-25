ينعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث الحريق الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي خلّف عددًا من الضحايا والمصابين.

ويعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم، في هذا الظرف الإنساني بالغ الصعوبة، مؤكدًا أن فقدان الأحباء يترك ألمًا عميقًا في النفوس، وأن مشاعر التضامن والمساندة تظل واجبًا إنسانيًّا تجاه كل أسرة فقدت عزيزًا عليها.

واختتم : «نصلّي في أوقات الألم، من أجل أن يمنح الله أسر الضحايا التعزية والصبر، وأن يهب المصابين الشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء».