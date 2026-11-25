حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والشخصيات العامة على تقديم التعازي ومواساة أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، معربين عن حزنهم الشديد إزاء الحادث الأليم، وداعين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكتب الفنان هاني رمزي عبر حسابه على منصة إكس: «الله يرحم ضحايا حادث الوراق الأليم وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين».

كما نعى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، ضحايا الحادث، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، نسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على جميع المصابين».

وقدم إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، خالص العزاء لأسر ضحايا الحريق، وكتب: «البقاء لله وحده. خالص العزاء والمواساة لأسر وأحباء ضحايا حادث حريق الوراق الأليم. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنّ الله عليهم بالصحة والعافية. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وحرص الفنان تامر حسني على مواساة أسر الضحايا، وكتب: «خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا الحريق الأليم بمنطقة الوراق، ونسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل»

فيما أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن صدمتها وحزنها جراء الحادث، وكتبت: «من فرط صدمتي وحزني، أعجز عن صياغة كلمات تليق بهذا المصاب الأليم.. خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث الوراق.. رحم الله من رحلوا، وتغمدهم بواسع رحمته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت الفنانة سلاف فواخرجي ضحايا الحادث، وكتبت: «السلام لأرواح من ارتقوا في الحادث الأليم والحريق المفجع على الطريق الدائري في الجيزة، والدعاء بالشفاء للمصابين.. حفظ الله مصر وأهلها».

كما قدم الداعية عمرو خالد خالص العزاء لأسر الضحايا، وكتب: «خالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم لحريق الدائري.. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويهم بالصبر والسلوان، مع خالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين».

وكتب الإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس: «رحم الله ضحايا الوراق الذين سقطوا بفعل الحريق الذي تسببت فيه إحدى السيارات الناقلة للبترول، أرقام الضحايا أولية 21 ضحية، والجرحى ينقلون بواسطة 39 سيارة إسعاف. الحادث كارثي بمعنى الكلمة، رئيس الحكومة يتابع الحادث، والرئيس أصدر توجيهاته بمتابعة آثار الحادث وإجراء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. مصر كلها في حالة من الحزن، رحم الله الضحايا والدعاء بالشفاء للمصابين».

وقدم أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، التعازي لأسر الضحايا، وكتب: «خالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا حادث الحريق المأساوي بالطريق الدائري بمنطقة الوراق. أسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما دعا الإعلامي أمير هشام لضحايا الحادث والمصابين، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: «اللهم ارحم من توفوا في حريق الدائري، واشفِ المصابين شفاءً لا يغادر سقمًا، واربط على قلوب أهلهم، وطمئن كل خائف على حبيبه. اللهم احفظ رجال الإنقاذ، ورد كل غائب لأهله سالمًا، واجعل لطفك ورحمتك تحيط بالجميع يا رب العالمين».

وقدم الشيخ مشاري راشد العزاء لأسر الضحايا ولأهالي مصر، وكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي لأسر ضحايا الحادث الأليم ولأهلنا في مصر الغالية. أسأل الله أن يرحم من فقدتم، ويجبر قلوبكم، ويعجل بشفاء المصابين. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء».

ونعى الفنان راغب علامة الضحايا، وكتب: «قلوبنا مع مصر، رحم الله الضحايا جراء حريق طريق الوراق في الجيزة، تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل من هذا الحادث المؤلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الرحمة للضحايا».

كما كتب الإعلامي خالد الغندور: «إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء لأرواح حادث الوراق، ربنا يرحمهم يا رب وربنا يشفي المصابين».

وقدم الإعلامي أحمد شوبير التعازي لأسر الضحايا، وكتب: «خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وكل التضامن مع المصابين وذويهم في هذا الحادث الأليم. نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل سوء».

ونعى الفنان عصام السقا ضحايا الحريق، وكتب: «فاجعة تهز القلوب.. ربنا يشفي المصاب شفاءً لا يغادر سقمًا ويرحم المتوفى ويغفر له ويصبر أهله ويعوّض كل المتضررين».

كما كتبت الفنانة آيتن عامر: «إنا لله وإنا إليه راجعون. خالص عزائي لأهالي ضحايا حادث دائري الوراق. ربنا يرحم اللي فقدوا حياتهم ويغفر لهم، ويصبّر أهلهم وأحبابهم، ويشفي كل المصابين ويقومهم بالسلامة».

تفاصيل حادث حريق الوراق

وكان حريق هائل قد اندلع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران لعدد من السيارات ووقوع ضحايا ومصابين، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية والإسعاف والأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث.

وانتقل فريق من النيابة العامة بشمال الجيزة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، عقب انفجار واشتعال ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري، في مشهد أثار حالة من الذعر بين المواطنين وقائدي السيارات.

وتواصل الجهات المختصة فحص الأشلاء التي جرى العثور عليها بموقع الحادث، تمهيدًا لإجراء تحاليل البصمة الوراثية (DNA)، لتحديد هوية أصحابها، في ظل صعوبة التعرف عليهم بسبب تفحمها جراء شدة النيران.

وفي إطار التعامل مع تداعيات الحادث، وجه الهلال الأحمر المصري فرق الاستجابة أثناء الطوارئ إلى موقع الحريق والمستشفى، لتقديم الدعم ومساندة جهود قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف والأجهزة المعنية.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها إلى محيط الحريق، وجرى إجراء غلق جزئي للطريق الدائري وتحويلات مرورية بمحيط الواقعة، بعد امتداد النيران إلى عدد من السيارات، بهدف منع التكدسات المرورية والحفاظ على سلامة قائدي المركبات ومستقليها.

وتواصل الجهات المختصة جهودها للتعامل مع آثار الحادث، فيما تستمر التحقيقات والمعاينات للوقوف على أسبابه وحصر الخسائر والضحايا.