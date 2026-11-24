فيه حاجة كده في أول كل حكاية بتخلينا نحس إن الدنيا لسه بخير.. إحساس غريب بيخلينا نبتسم من غير سبب، ونستنى بكرة بشوق، ونشوف كل حاجة حوالينا بشكل مختلف. يمكن تكون أول يوم في شغل جديد، أو أول مقابلة مع شخص دخل حياتنا، أو حتى بداية صداقة بسيطة بدأت بكلمتين وانتهت بحكاية كبيرة.

البدايات ليها طعم تاني.. كل حاجة فيها بتكون حلوة، الكلام له معنى، والاهتمام له قيمة، والوقت بيعدي بسرعة، وحتى أبسط التفاصيل بتفرق معانا. رسالة صغيرة ممكن تفرحنا طول اليوم، مكالمة قصيرة ممكن تغير حالتنا، وكلمة حلوة ممكن تفضل عايشة جوانا سنين.

في البدايات بنكون على طبيعتنا، بنضحك من قلبنا، وندي من غير ما نحسب، ونصدق إن اللي قدامنا شايف الدنيا بنفس عيوننا. بنرسم في خيالنا حاجات كتير، ونبني أحلام على مواقف صغيرة، ونفتكر إن الحكاية دي بالذات مختلفة عن كل اللي فات.

لكن الأيام ليها رأي تاني.

مع الوقت، الحماس بيهدى، والكلام بيقل، والتفاصيل اللي كانت بتفرحنا بنبدأ نتعود عليها. اللي كان بيسأل كل يوم ممكن ينشغل، واللي كان بيهتم بأصغر حاجة ممكن يعدي حاجات كتير من غير ما ياخد باله. مش بالضرورة يكون حد اتغير أو بطل يحب، لكن الحياة بتكشف جوانب تانية، وبتحط كل علاقة وكل تجربة قدام اختبار الحقيقة.

وساعتها بنكتشف إن مش كل اللي بيعرف يبدأ حلو بيعرف يكمل حلو.

فيه ناس شاطرة جدا في البدايات، تعرف تقول الكلمة اللي نفسك تسمعها، وتعمل الموقف اللي يخليك تطمن، وتخليك تحس إنك أهم إنسان في الدنيا. لكن أول ما الأمور تدخل في مرحلة الاعتياد، تلاقي كل حاجة بتتغير، وكأن الاهتمام كان مجرد حماس مؤقت مش طبع أصيل.

وفيه ناس تانية مش بتعرف تبهرنا من أول يوم، ولا عندها كلام كتير، لكنها مع الوقت تثبت إن وجودها نعمة. تلاقيها وقت التعب قبل الفرح، وفي وقت الخلاف قبل الاتفاق، وتفضل موجودة حتى لما تختفي كل مظاهر الحماس الأولى.

ودي يمكن أهم حاجة بنتعلمها من العمر.. إن قيمة الناس مش في أول انطباع، ولا في أجمل كلام اتقال، لكن في المواقف اللي بتظهر على حقيقتها لما الدنيا تهدى.

ومع ذلك، مش معنى إن بعض البدايات ما كملتش إننا نقفل قلوبنا، أو نبطل نفرح، أو نستقبل أي حاجة جديدة بخوف وشك. بالعكس، الحياة مش بتقف عند تجربة، ولا العمر بيخلص عند حكاية، وكل مرحلة بتعدي بتسيب جوانا خبرة تخلينا نفهم أكتر ونختار أحسن.

خلي عندك دايما مساحة لبداية جديدة.. شغل جديد، حلم جديد، صداقة جديدة، أو حتى قرار تاخده بينك وبين نفسك إنك تغير حاجة في حياتك. ما تخليش خيبات الأمس تسرق منك فرحة النهارده، وما تسمحش لتجربة وحشة تقنعك إن كل اللي جاي شبه اللي فات.

وأجمل بداية ممكن تعيشها مش شرط تكون مع شخص جديد، ممكن تكون مع نفسك.. لما تقرر تبطل تأجل فرحتك، وتتصالح مع أخطائك، وتسيب اللي وجعك وراك، وتدي لنفسك فرصة تعيش من غير ما تفضل شايل هم كل حاجة.

حلاوة البدايات مش بس في اللهفة والفرحة والكلام الحلو.. حلاوتها الحقيقية إنها بتفكرنا إن لسه عندنا قدرة نفرح، ونحلم، ونحب، ونجرب من جديد.

بس الأجمل من بداية تخطف القلب، حكاية تفضل محتفظة بمكانها في القلب مهما عدت السنين.