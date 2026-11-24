كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استهداف الوزارة الاستفادة من مياه تبريد مكثفات المفاعلات النووية في تشغيل محطات تحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء المستخدم في عمليات التحلية وتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات النووية.

الاستفادة من تبريد محطة الضبعة في تحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي

وأوضح عصمت، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة»، مساء الثلاثاء، أن مياه تبريد المكثفات تكتسب درجات حرارة تصل إلى 7 درجات، مشيرًا إلى أن الاستفادة من مداخل ومخارج مياه التبريد بالمحطات النووية تتيح توفير استثمارات، من خلال توظيف البنية التحتية القائمة في تنفيذ مشروعات تحلية المياه.

وأضاف أن المستهدف إنتاج نحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بتوجيه هذه المياه إلى استصلاح عدد من الأراضي، بما يدعم جهود التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المستصلحة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الوزارة حصلت على عروض فنية ومالية لمشروع تحلية المياه المرتبط بمحطة الضبعة النووية، لافتًا إلى أن الخطة تتضمن أيضًا الاستفادة من الأملاح المستخلصة من المياه الناتجة عن عمليات التحلية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويحقق أقصى استفادة ممكنة من موارده.