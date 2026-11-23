أعلنت وزارة الإسكان نتيجة اليوم الأول من القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن 7»، والموزعة على عدد من المدن الجديدة، حيث شهدت القرعة الأولى التنافس على 611 قطعة أرض في 4 مدن، هي الشروق وبرج العرب الجديدة والعبور الجديدة ومدينة 15 مايو، وسط مشاركة آلاف المتقدمين الراغبين في الحصول على أراضٍ سكنية.

وتضمنت نتائج اليوم الأول إجراء القرعة على 4 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، و400 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و206 قطع بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15 مايو، وفقًا للأعداد المعلنة لكل مدينة، بينما تستمر القرعات العلنية لبرنامج «مسكن» خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2026، بمشاركة 39219 متقدمًا مستوفيًا للشروط، للتنافس على إجمالي 2898 قطعة أرض سكنية.

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وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متابعة فعاليات القرعات العلنية من خلال البث المباشر عبر موقعها الرسمي، كما حددت مقر إجراء القرعة ومواعيدها اليومية، وأوضحت المدن التي يشملها جدول التخصيص على مدار أربعة أيام.

ما نتيجة اليوم الأول من قرعة أراضي مسكن 7 لعام 2026؟

شملت قرعة اليوم الأول من الطرح السابع لبرنامج «مسكن» تخصيص 611 قطعة أرض سكنية موزعة على 4 مدن جديدة، هي الشروق وبرج العرب الجديدة والعبور الجديدة ومدينة 15 مايو، وشهدت هذه المدن تفاوتًا في أعداد الأراضي المطروحة وأعداد المواطنين المتقدمين للمنافسة عليها.

وجاء توزيع الأراضي وأعداد المتقدمين في اليوم الأول وفقًا للبيانات المعلنة على النحو الآتي:

- مدينة الشروق: أُجريت القرعة على 4 قطع أراضٍ بمنطقة الإسكان العائلي بالمجاورة الثالثة، وتقدم عليها 4 آلاف و951 مواطنًا.

- مدينة برج العرب الجديدة: شملت القرعة 400 قطعة أرض بالحي الثامن، بالمجاورة الأولى، وتقدم عليها 3 آلاف و815 مواطنًا.

- مدينة العبور الجديدة: أُجريت القرعة على 206 قطع أراضٍ بالحي الرابع والعشرين، وتقدم عليها ألفان و621 مواطنًا.

- مدينة 15 مايو: تضمنت القرعة تخصيص قطعة أرض واحدة بمنطقة الإسكان العائلي، وتقدم عليها 250 مواطنًا.

وتوضح هذه البيانات اختلاف أعداد المتقدمين من مدينة إلى أخرى، وكذلك تفاوت أعداد قطع الأراضي المطروحة للمنافسة، إذ شهدت مدينة الشروق تقدم 4 آلاف و951 مواطنًا على 4 قطع أراضٍ، بينما تضمنت قرعة برج العرب الجديدة العدد الأكبر من الأراضي المطروحة خلال اليوم الأول بإجمالي 400 قطعة أرض.

كيف تستعلم عن نتيجة قرعة مسكن 7 إلكترونيًا؟

أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة متابعة أحداث القرعات العلنية الخاصة ببرنامج «مسكن 7» من خلال البث المباشر عبر موقعها الرسمي، بما يتيح للمتقدمين متابعة إجراءات القرعة العلنية ومشاهدة مراحل التخصيص.

ويمكن الوصول إلى موقع الهيئة من خلال الرابط الرسمي الآتي:

موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة القرعات العلنية

ويجب التمييز بين متابعة فعاليات القرعة عبر البث المباشر والاستعلام عن نتيجة التخصيص؛ إذ إن المعلومات الواردة في الإعلان تشير إلى إتاحة متابعة أحداث القرعات من خلال الموقع الرسمي، ولا تتضمن رابطًا مباشرًا مستقلًا للاستعلام عن نتيجة كل متقدم بالرقم القومي.

كم عدد قطع الأراضي المطروحة في برنامج مسكن 7؟

يبلغ إجمالي عدد قطع الأراضي السكنية المطروحة ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن» 2898 قطعة أرض في عدد من المدن الجديدة، بينما يصل عدد المتقدمين المستوفين للشروط إلى 39219 مواطنًا، وفقًا للبيانات المعلنة عن القرعات العلنية.

وتستمر القرعات خلال الفترة من 22 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر 2026، على مدار أربعة أيام، لتوزيع الأراضي وفقًا للمدن والمواعيد المحددة في الجدول المعلن.

وشهد اليوم الأول إجراء القرعة على 611 قطعة أرض في 4 مدن جديدة، هي الشروق وبرج العرب الجديدة والعبور الجديدة و15 مايو، بينما تتوزع بقية القرعات على المدن المحددة في الأيام الثلاثة الآتية من الجدول الزمني.

أين تُجرى قرعة أراضي مسكن 7؟

أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القرعات العلنية الخاصة ببرنامج «مسكن 7» تُجرى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم «1» بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت الهيئة بوابة رقم «3» لدخول الحاجزين الراغبين في حضور القرعة ومتابعة إجراءات التخصيص بصورة مباشرة، بما يتيح لهم مشاهدة مراحل إجراء القرعة العلنية في المقر المحدد.

وبذلك يتعين على الراغبين في الحضور مراعاة موعد بدء القرعة المحدد في الساعة العاشرة صباحًا، والتوجه إلى مقر الصالة المغطاة رقم «1» بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة، مع استخدام بوابة الدخول المخصصة للحاجزين، وهي بوابة رقم «3».

ما جدول مواعيد قرعة أراضي مسكن 7 في نوفمبر 2026؟

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جدولًا زمنيًا لإجراء القرعات العلنية الخاصة بالطرح السابع من برنامج «مسكن»، بحيث تُجرى على مدار أربعة أيام متتالية، خلال الفترة من الأحد 22 نوفمبر وحتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

ويتضمن الجدول توزيع المدن على الأيام الأربعة وفقًا للآتي:

الأحد 22 نوفمبر 2026

تُجرى القرعات العلنية على أراضي المدن الآتية:

الشروق.

برج العرب الجديدة.

العبور الجديدة.

15 مايو.

الاثنين 23 نوفمبر 2026

يشمل جدول القرعات في هذا اليوم المدن الآتية:

الفيوم الجديدة.

بني سويف الجديدة.

حدائق أكتوبر.

قنا الجديدة.

أسوان الجديدة.

الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

تُجرى القرعات العلنية في المدن الآتية:

أسيوط الجديدة.

حدائق العاشر.

السويس الجديدة.

الأربعاء 25 نوفمبر 2026

تُختتم القرعات العلنية للطرح السابع من برنامج «مسكن» في المدن الآتية:

طيبة الجديدة.

بدر.

السادات.

ناصر الجديدة «غرب أسيوط».

أخميم الجديدة.

ويتيح هذا الجدول للمتقدمين معرفة اليوم المحدد لإجراء القرعة الخاصة بالمدينة التي تقدموا للحصول على قطعة أرض بها، ومتابعة إجراءات التخصيص وفقًا للموعد المعلن لكل مدينة.

ما المدن الجديدة التي تشملها قرعة مسكن 7؟

تتوزع الأراضي السكنية المطروحة ضمن برنامج «مسكن 7» على مجموعة من المدن الجديدة، التي أدرجتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جدول القرعات العلنية خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر 2026.

وتشمل المدن المعلنة الشروق، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، و15 مايو، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وطيبة الجديدة، وبدر، والسادات، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وأخميم الجديدة.

ويختلف موعد إجراء القرعة من مدينة إلى أخرى وفقًا للجدول الزمني المعلن، إذ خُصص اليوم الأول لأربع مدن، واليوم الثاني لخمس مدن، واليوم الثالث لثلاث مدن، بينما يتضمن اليوم الرابع خمس مدن جديدة.

متى تنتهي قرعة أراضي برنامج مسكن 7؟

من المقرر أن تستمر القرعات العلنية للطرح السابع من برنامج «مسكن» حتى الأربعاء 25 نوفمبر 2026، بعد انطلاقها يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على أن تُجرى وفق المواعيد المحددة لكل مدينة في الجدول المعلن.

وتأتي هذه القرعات في إطار تخصيص 2898 قطعة أرض سكنية للمتقدمين المستوفين للشروط، والبالغ عددهم 39219 مواطنًا، مع إتاحة متابعة الفعاليات عبر البث المباشر من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب إمكانية الحضور المباشر للحاجزين من خلال بوابة رقم «3» بمقر الصالة المغطاة رقم «1» بنادي النادي في العاصمة الإدارية الجديدة.