واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين، إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة، ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن».

وذلك بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي «النادي» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقًا للجدول الزمني المعلن، وبمشاركة المواطنين المتقدمين للحجز بالمدن المطروحة.

831 قطعة أرض سكنية

وشملت فعاليات اليوم الثاني إجراء القرعات على 831 قطعة أرض سكنية موزعة على 5 مدن جديدة، هي الفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وحدائق أكتوبر وقنا الجديدة وأسوان الجديدة، وتقدم عليها 7956 مواطنا، من بينهم 173 من ذوي الهمم، ممن تقدموا للحجز خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 10 سبتمبر 2026، واستوفوا الشروط والضوابط المقررة، وذلك في إطار منظومة تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تخصيص الأراضي السكنية بالمدن الجديدة.

مدينة الفيوم الجديدة

وشهدت مدينة الفيوم الجديدة إجراء القرعة على 108 قطع أراضٍ بالحي الرابع، المجاورة السابعة، تقدم عليها 1831 مواطناً.

مدينة بني سويف الجديدة

وفي مدينة بني سويف الجديدة، أُجريت القرعة على 321 قطعة أرض موزعة على منطقتين؛ الأولى بالحي الثامن، المجاورة الثانية، وتضم 284 قطعة أرض تقدم عليها 3488 مواطناً، والثانية بمشروع «ابني بيتك 2»، وتضم 37 قطعة أرض تقدم عليها 788 مواطناً.

مدينة حدائق أكتوبر

وفي مدينة حدائق أكتوبر، أُجريت القرعة على 5 قطع أراضٍ بمنطقة «ابني بيتك 5»، تقدم عليها 1174 مواطناً .

مدينة قنا الجديدة

بينما شهدت مدينة قنا الجديدة إجراء القرعة على 200 قطعة أرض بمنطقة 60 فدانًا بالتوسعات الشرقية، المجاورة الثالثة، تقدم عليها 296 مواطناً.

مدينة أسوان الجديدة

كما أُجريت القرعة بمدينة أسوان الجديدة على 197 قطعة أرض بالحي الرابع، المنطقة الأولى، تقدم عليها 379 مواطناً.

ومن المقرر استكمال القرعات العلنية وفقًا للجدول الزمني المعلن، حيث تُجرى غدًا الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 لمدن أسيوط الجديدة وحدائق العاشر من رمضان والسويس الجديدة، على أن تُختتم يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 بمدن طيبة الجديدة وبدر والسادات وناصر الجديدة «غرب أسيوط» وأخميم الجديدة.

وتُبث فعاليات القرعة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمواطنين المتقدمين متابعة إجراءات التخصيص ونتائج القرعة بسهولة وشفافية، دون اشتراط الحضور الشخصي، وذلك في إطار حرص الهيئة على إتاحة المعلومات وتيسير حصول المواطنين عليها.