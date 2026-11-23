تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

وبالفحص وتم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وضُبط بحوزته هاتف محمول “بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”، وكمية من مخدر الآيس، وأداة لتعاطى المخدر.

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد التعاطى ، وإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين ، وإيهام راغبى شراء المواد المخدرة بحيازته لها وطلبه تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

