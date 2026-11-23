تتطور الساعات الذكية بسرعة مذهلة، ومع تعدد الخيارات أصبح الاختيار محيرًا. إليك أبرز مواصفات ومميزات لأحدث الإصدارات في عالم الساعات الذكية، لنقارن بينها من حيث التصميم، الميزات الصحية، عمر البطارية، والسعر

1. ساعة HONOR Watch 6 الذكية

تجمع ساعة HONOR Watch 6 بين الأناقة الخفيفة والذكاء الاصطناعي بسعر يبدأ من 169.90 يورو.

التصميم: هيكل من سبائك الألومنيوم المعاد تدويرها بوزن خفيف (41 جرامًا) وملمس يشبه التيتانيوم، مستوحى من السيارات الرياضية.

الأداء والبطارية: تدعم أكثر من 120 وضعًا رياضيًا ومراقبة صحية متقدمة، وتتميز ببطارية عملاقة (980 مللي أمبير) تدوم حتى 35 يومًا.

2. ساعة Huawei Watch GT Runner 2

صُممت خصيصًا لعشاق الجري لمسافات طويلة بهيكل من التيتانيوم ووزن خفيف (34.5 غرامًا) بسعر 349 جنيهًا إسترلينيًا.

الشاشة والحزام: تأتي الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة بسطوع فائق (3000 شمعة) وزجاج كونلون المقاوم، مع حزام AirDry للتهوية وحزام رياضي إضافي.

الميزات والبطارية: تضم مستشعرات صحية شاملةوتحليلات متقدمة للجري، ومكالمات بلوتوث وNFC. تدوم بطاريتها حتى 14 يومًا (أو 32 ساعة مع تفعيل GPS المستمر).

3. ساعة Redmi Watch 6

تقدم شاومي تحديثًا جوهريًا في الفئة الاقتصادية بتصميم أحادي الهيكل وإطار ألومنيوم أنيق، متوفرة بثلاثة ألوان (الأسود الكلاسيكي، الفضي، والأزرق).

الشاشة: شاشة AMOLED كبيرة مقاس 2.07 بوصة بحواف فائقة النحافة (2 مم) لتجربة رؤية غامرة ومناسبة لمختلف الإطلالات.

4. ساعة Oppo Watch X3

ساعة فاخرة مصنوعة بالكامل من التيتانيوم ومقاومة للماء والغبار، وتعمل بنظام ColorOS Watch 16.

الشاشة والاتصال: شاشة LTPO OLED مقاس 1.5 بوصة، وتدعم شريحة eSIM للمكالمات المستقلة، ونظام GPS، وأكثر من 100 وضع رياضي.

الصحة والبطارية: تقدم فحصًا صحيًا بالذكاء الاصطناعي خلال 60 ثانية يشمل تقييم ضغط الدم، تخطيط القلب، ومراقبة الشخير. تدوم البطارية من 3 إلى 5 أيام (وحتى 16 يومًا في وضع توفير الطاقة).

5. ساعة Xiaomi Mi Watch S1 Pro

تأتي بتصميم كلاسيكي أنيق وشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة، بسعر يبدأ من 250 دولارًا (نحو 6,900 جنيه مصري).