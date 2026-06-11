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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل بدائل Apple Watch: ساعات ذكية تجمع بين القوة والسعر المنافس

أنواع الساعات الذكية
أنواع الساعات الذكية
لمياء الياسين

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق التي تنافس ساعات أبل والتي تأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة.وفيما يلي أبرز ساعات ذكية أفضل من Apple Watch.

ميزات ساعة  Redmi Watch 6

أعلنت شركة Redmi رسميًا عن ساعتها الذكية Redmi Watch 6. ويتم طرح الساعة الذكية الجديدة إلى جانب هاتف Redmi K90 Pro Max الذكي. وستتميز Watch 6 بتحديثات جوهرية في التصميم والشاشة وعمر البطارية، مع التركيز على سعرها المناسب.

تعد ساعة Redmi Watch 6 مزودة بشاشة AMOLED مقاس 2.07 بوصة مع حواف متناسقة فائقة الضيق بسمك 2 مم، مما يوفر تجربة مشاهدة شاملة. استخدمت شاومي إطارًا أوسطًا من سبائك الألومنيوم عالي القوة للهيكل، مما يمنح الساعة الذكية مظهرًا وملمسًا أكثر فخامة مقارنةً بالطرازات السابقة. يعتمد الجهاز على تصميم أحادي الهيكل للحفاظ على هيكله العام نحيفًا وخفيف الوزن.

أكدت Redmi أيضًا أن ساعة Watch 6 ستتوفر بألوان الأزرق ، والأسود الكلاسيكي، والفضي ورغم أن الألوان الثلاثة تشترك في إطار الألومنيوم نفسه، إلا أن كل لون يمنح الساعة الذكية طابعًا مميزًا.

في المقابل، يتميز طراز "كلاسيك بلاك" بإطار وسوار أسودين متناسقين، مما يجعله مناسبًا للمناسبات الرسمية وغير الرسمية. ويكمل طراز "مونلايت سيلفر" المجموعة بإطار أبيض فضي وسوار أبيض، وهو مزيج قد يجذب النساء أكثر، وفقًا لشاومي.


مواصفات ساعة Oppo Watch X3

أطلقت أوبو أحدث ساعاتها الذكية، Watch X3 والتي تأتي بتصميم مذهل، وميزات متقدمة لتتبع الصحة

تتميز ساعة Oppo Watch X3 بتصميم خفيف الوزن مصنوع بالكامل من التيتانيوم وشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 1.5 بوصة توفر سطوعًا عاليا لضمان رؤية واضحة تحت أشعة الشمس 

تتمتع الساعة الذكية بمتانة عالية بفضل مقاومتها للغبار والماء وتتفوق ساعة Watch X3 في تتبع الصحة، إذ توفر تقييمات لمخاطر ضغط الدم بدون استخدام أجهزة قياس الضغط التقليدية، ومراقبة يومية لضغط الدم

تأتي ساعة Oppo Watch X3 بمستشعرات تخطيط القلب الكهربائي، ومعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وقياس درجة حرارة المعصم، بالإضافة إلى فحص صحي مدته 60 ثانية يحلل 14 مؤشرًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ويشمل تتبع النوم واكتشاف مراحل النوم، ومراقبة الشخير، وتحليل مخاطر مشاكل النوم.

ساعة Oppo Watch X3

 ساعة أوبو X3 الذكية

تدعم الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي و تتضمن وضع جري لحرق الدهون وتتعقب الساعة أيضا مقاييس اللياقة البدنية التفصيلية مثل وقت ملامسة القدم للأرض، وتوازن الخطوة، وحرق السعرات الحرارية وتستخدم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) 
تأتي الساعة مزودة بوظيفة شريحة eSIM مستقلة للمكالمات والرسائل، وإصدار ساعة ذكية مزود بتطبيق WeChat للتواصل بدون هاتف وتعمل بنظام ColorOS Watch 16 مع واجهات ساعة قابلة للتخصيص، وإشعارات سريعة، وتحكم بالإيماءات.

توفر البطارية ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام المكثف، وخمسة أيام من الاستخدام العادي، و16 يومًا في وضع البطارية الطويلة.

 

ساعة Mi Watch S1 Pro

تعد ساعة Mi Watch S1 Pro،من أفضل ساعات شومي الذكية حتى الآن تأتي بتصميم أنيق وبشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة وذاكرة وصول عشوائي (RAM)  وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجابايت وتدعم الاتصال بشبكة 4G LTE.

وتتضمن ساعة Mi Watch S1 Pro مجموعة من الميزات الصحية  يبدأ سعرها من 250 دولارا أمريكيا، (أي ما يعادل 6900 جنيه مصري).

 

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ساعة Fire-Boltt Dream

أطلقت شركة Fire-Boltt ساعة ذكية جديدة و هي Fire-Boltt Dream أول ساعة ذكية تعمل بنظام Android 4G LTE، و تعد أهم ميزات ساعة Fire-Boltt أنها تأتي بتصميم شبيه بساعة Apple Watch مع زر تاجي وجنبي وتعد مقاومة للماء والغبار بدرجة IP67.

وتأتي ساعة Fire-Bolttمزودة بشاشة مربعة 2.02 ومعالج رباعي النواة Cortex-A7MP، وتأتي الساعة ب 5,999 روبية أي ما يعادل 2220 جنيها مصريا.

ساعة سامسونج الذكية، Galaxy Watch FE

ساعة سامسونج الذكية، Galaxy Watch FE، تأتي بتصميم يحاكي ساعة Galaxy Watch4 والتي قدمت من سامسونج منذ 3 سنوات، و تتميز ساعة Galaxy Watch FE بإطار أكبر مع شاشة Super AMOLED بحجم 1.2 بوصة.

وتضم ساعة Galaxy Watch4 لبطارية بقدرة 247 mAh

وبعمر شحن يصل إلى 30 ساعة.

أما عن أبعاد ساعة Galaxy Watch FE الذكية فهي تأتي بأبعاد 40x10x39 مم، ووزن 26.6 جرام، و تتوفر في السوق الأوروبي بسعر 199 يورو.


ساعة Huawei Watch D

ساعة هواوي الذكية Watch D2 من المقرر طرحها في أواخر الشهر الجاري قبل 20 سبتمبر بالعديد من الميزات العصرية أبرزها قياس ضغط الدم وتخطيط القلب 

وتأتي الساعة بمستشعر ضغط عالي الدقة بجانب العديد من أدوات التحكم الدقيقة لقراءات ضغط الدم 

تاتس ساعة هواوي Watch D بزجاج منحني 2.5D وإطار مصنوع من سبائك الألومنيوم متين يتضمن على حزام شد جزيئي ، ووسادة هوائية مقوسة بطريقة هندسية ، وقفل فراشة مما يجعل الساعة تظل ثابتة أثناء النفخ ، مما يعزز دقة قراءات ضغط الدم المرتجلة.

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