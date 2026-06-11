بمواصفات ثورية.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد

تتسرب معلومات عن سلسلة هواتف Vivo X500 بشكل متقطع منذ فترة، وتضيف أحدث المعلومات من Digital Chat Station بعض التفاصيل حول شاشة Vivo X500 الأساسية، ومجموعة الشرائح، والبطارية، والكاميرات.

على الجانب الآخر، يأتي هاتف Vivo X500 مزودا بشاشة مسطحة متوسطة الحجم مقاس 6.59 بوصة.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يعمل الجهاز X500 بمعالج Dimensity 9500 القائم على تقنية 3 نانومتر بدلاً من معالج Dimensity 9600 القادم.

مواصفات هاتف Vivo X500



فيما يخص الكاميرا، تقول شركة DCS إن الهاتف يأتي مزود بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.28 بوصة (تقريبًا)، كما يحتوي على عدسة تقريب بيريسكوبية متوسطة المستشعر.

وتشير التقارير إلى أن الهاتف Vivo X500 ببطارية سعتها 7500 مللي أمبير (تقريبًا).

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة أقل من 6.6 بوصة، ويتوافق ذلك مع التقارير السابقة التي أشارت إلى أن جميع هواتف عائلة X500 ستأتي ببطاريات سعتها 7000 مللي أمبير أو أكثر.

وتصل سعة بطارية سلسلة X300 إلى حوالي 6510 مللي أمبير في طراز Pro.

ميزات هاتف Vivo X500



ميزات هاتف Vivo X500

من المرجح أن تأتي سلسة هواتف فيفو بثلاث فئات، ومن المتوقع أن يأتي هاتف X500 Pro Max بمعالج Dimensity 9600 Pro بتقنية 2 نانومتر، وكاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير في الساعة، وشاشة LTPO بدقة 2K بحجم 6.85 بوصة.

تسريب هاتف Vivo X500

يأتي هاتف X500 Pro في المنتصف بتصميم صغير الحجم 6.37 بوصة، ومعالج Dimensity 9600، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بتقنية LOFIC، وبطارية بسعة تزيد عن 7000 مللي أمبير.

أما هاتف X500 القياسي، فيأتي بشاشة أكبر من شاشة Pro، ونفس المستشعر الرئيسي كبير الحجم، وبطارية ضخمة، وكل ذلك مدعوم بمعالج أقل تطوراً.