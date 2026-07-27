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التموين: لا موعد لغلق باب التظلمات واستبعاد 850 ألف مستفيد وفق معايير جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التموين: لا موعد لغلق باب التظلمات واستبعاد 850 ألف مستفيد وفق معايير جديدة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم التمويني، مشددة على أنه لم يتم تحديد أي موعد نهائي لإغلاق باب التظلمات، وذلك في إطار منح جميع المواطنين الفرصة الكاملة لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، بالتزامن مع استمرار الدولة في مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وفق معايير العدالة الاجتماعية.

لا موعد لإغلاق باب التظلمات

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن باب التظلمات لا يزال مفتوحًا أمام جميع المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة لم تحدد موعدًا نهائيًا لغلقه، حرصًا على ضمان حصول كل مستحق على حقه.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية علي قناة إكسترا نيوز،  أن الهدف من تنقية البطاقات التموينية ليس حذف المواطنين، وإنما إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

استبعاد 850 ألف مستفيد منذ يونيو

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة بدأت اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي تنفيذ المرحلة الجديدة من مراجعة قواعد بيانات البطاقات التموينية، والتي أسفرت حتى الآن عن استبعاد نحو 850 ألف مستفيد ثبت عدم انطباق معايير الاستحقاق عليهم.

وأضاف أن نسبة التظلمات التي تلقتها الوزارة حتى الآن بلغت نحو 1.5% فقط، بإجمالي يقارب خمسة آلاف طلب.

 

أكثر من وسيلة لتقديم التظلمات

وأوضح كمال أن الوزارة أتاحت للمواطنين عدة وسائل لتقديم التظلمات وتحديث البيانات، حيث يمكن استخدام بوابة مصر الرقمية مجانًا وعلى مدار الساعة، إلى جانب توفير الخدمة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وأشار إلى أن مكاتب البريد تستقبل المواطنين يوم الجمعة من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، على أن يتوجه المواطن بعد تحديث البيانات إلى مكتب التموين أو مركز الخدمة المطور لتقديم المستندات الدالة على أحقيته بالدعم.

لجان يومية لفحص الطلبات

وأكد مساعد وزير التموين أن لجانًا متخصصة تنعقد يوميًا لفحص التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بسرعة الانتهاء من مراجعة الطلبات.

وأوضح أن المواطنين الذين يتم قبول تظلماتهم سيتلقون رسالة نصية على أرقام الهواتف المسجلة لديهم، مع إعلان الحصر النهائي للتظلمات بنهاية الشهر الجاري.

7 معايير جديدة لتحديد غير المستحقين

وكشف أحمد كمال عن أبرز معايير العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الوزارة لاستبعاد غير المستحقين من الدعم، وتشمل:

ارتفاع دخل الأسرة

استبعاد الأسر التي يبلغ متوسط دخلها نحو 50 ألف جنيه.

امتلاك أكثر من سيارة

يشمل ذلك امتلاك أكثر من سيارة أو استيراد سيارات من الخارج.

سيارة تتجاوز مليون جنيه

يتم الاستبعاد في حال امتلاك سيارة تزيد قيمتها السوقية على مليون جنيه.

الحيازة الزراعية الكبيرة

استبعاد من يمتلك حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة.

امتلاك شركات كبيرة

يشمل أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه.

الضرائب والجمارك

استبعاد من يسدد ضرائب قيمة مضافة أو جمارك تتجاوز 250 ألف جنيه.

التحديث المستمر للبيانات

أكدت الوزارة أن معايير الاستحقاق يتم تحديثها بصورة دورية، وتم تعديل عدد منها مع بدء تطبيق المرحلة الجديدة في يونيو الماضي.

استمرار تنقية قاعدة بيانات المستفيدين

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على استمرار الوزارة في مراجعة وتنقية قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني بشكل دوري، بما يشمل حذف حالات الوفاة، والمسافرين إلى الخارج، والبطاقات التي لم تُستخدم في صرف المقررات التموينية لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات العدالة في توزيع الدعم.

التموين الحذف من التموين بطاقة التموين

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