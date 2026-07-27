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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مكالمة حسين لبيب.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل معتمد جمال مع الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران

كشف الإعلامي هاني حتحوت ، عن تفاصيل الاتصال الذي جمع بين حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ومعتمد جمال، المدير الفني الحالي للفريق، في ظل حالة الجدل بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح حتحوت، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن معتمد جمال لا يزال المدير الفني للزمالك حتى الآن، مؤكدًا أنه لم يتقدم باستقالته، كما أن إدارة النادي لم تعلن إقالته أو تعيين مدير فني جديد خلفًا له.

وأضاف أن الاتصال الذي دار بين حسين لبيب ومعتمد جمال لم يتطرق إلى مسألة استمراره أو رحيله، وإنما كان اتصالًا استفساريًا بشأن ما تردد عن تلقيه عروضًا تدريبية أخرى.

وقال حتحوت: "في اتصال جمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن معتمد جمال، والذي هو حتى الآن المدير الفني للزمالك لأنه لم يستقيل ولم يتم إقالته ولم يأتِ من يخلفه، لم يتم التطرق فيه لقصة أنت معانا ولا مش معانا، لكن كانت مكالمة استفسارية: إيه الأخبار؟ إيه قصة المنتخب الأوليمبي اللي اتقالت؟ عندك عروض تانية يا كابتن معتمد؟"

وأشار الإعلامي، إلى أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، مؤكدًا أن موقف المدير الفني لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن، في انتظار قرار إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة.

معتمد جمال الزمالك حسين لبيب المدير الفني

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