يشهد برنامج مسكن 7 اهتماما متزايدا من المواطنين الراغبين في تملك قطعة أرض سكنية داخل المدن الجديدة، بالتزامن مع بدء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز الإلكتروني للمرحلة السابعة من المشروع.

حجز أراضي مسكن 7

حجز أراضي مسكن 7 يبدأ اليوم.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة

ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الدولة للتوسع في توفير الأراضي السكنية بمختلف المستويات، وإتاحة المزيد من فرص التملك، من خلال إجراءات إلكترونية تضمن سهولة التقديم والشفافية في التخصيص.

ويبحث المواطنون عن كيفية حجز قطعة أرض سكنية ضمن برنامج مسكن 7 ، بعد إعلان الوزارة طرح 2898 قطعة أرض موزعة على 17 مدينة جديدة، تشمل 2263 قطعة بالمحور المتوسط و635 قطعة بالمحور المتميز، على أن يتم الحجز عبر منصة مسكن الإلكترونية وفقا للضوابط والشروط التي حددتها وزارة الإسكان.

رابط حجز أراضي مسكن 7

أتاحت وزارة الإسكان حجز الأراضي السكنية المطروحة ضمن المرحلة السابعة من مشروع مسكن من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كراسة الشروط، وإنشاء حساب، واستكمال إجراءات الحجز وسداد الرسوم إلكترونيا.

حجز أراضي مسكن 7

خطوات حجز أراضي مسكن 7

حددت وزارة الإسكان خطوات التقديم الإلكتروني، والتي تتم على النحو التالي:

الدخول إلى منصة مسكن الإلكترونية واختيار محور الأراضي (المتوسط أو المتميز).

الاطلاع على كراسة الشروط وتحميلها أو طباعتها، مع مراجعة جميع الشروط والبيانات المطلوبة.

إنشاء حساب جديد في حال عدم التسجيل مسبقا على المنصة.

إدخال الرقم القومي والاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

تسجيل البريد الإلكتروني، باعتباره وسيلة التواصل الرسمية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

تسجيل عنوان الإقامة والمحافظة.



تفعيل الحساب ثم تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

رفع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، على ألا يتجاوز حجمه 2 ميجابايت.

مراجعة البيانات المدخلة والحصول على كود الحجز.

سداد مصروفات دراسة الطلب.

سداد مبلغ جدية الحجز المحدد بكراسة الشروط.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

انتظار رسالة نصية تؤكد نجاح عملية السداد وتحويل حالة الطلب إلى تم السداد .

طباعة استمارة الحجز، والتوقيع على الإقرار، ثم رفعها إلكترونيا عبر المنصة.

المستندات المطلوبة

يشترط رفع المستندات التالية ضمن ملف واحد بصيغة PDF:

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة إن وجدت.

صور شهادات ميلاد الأبناء القصر إن وجدت.

حجز أراضي مسكن 7

كراسة شروط أراضي مسكن 7

وفرت وزارة الإسكان كراسات الشروط الخاصة بالمحورين المتوسط والمتميز عبر منصة مسكن ، والتي تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بشروط الحجز، وآليات التخصيص، وأسعار الأراضي، وأنظمة السداد، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين.

وتنصح الوزارة الراغبين في الحجز بقراءة كراسة الشروط بدقة قبل استكمال إجراءات التقديم، للتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة.

أماكن طرح أراضي المحور المتميز

يشمل المحور المتميز 635 قطعة أرض موزعة على المدن التالية:

مدينة الشروق.

مدينة بدر.

مدينة العبور الجديدة.

مدينة 15 مايو.

مدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط).

مدينة طيبة الجديدة.

مدينة قنا الجديدة.

أماكن طرح أراضي المحور المتوسط

يتضمن المحور المتوسط 2263 قطعة أرض موزعة على المدن التالية:

حدائق أكتوبر.

مدينة السادات.

حدائق العاشر.

السويس الجديدة.

برج العرب الجديدة.

الفيوم الجديدة.

بني سويف الجديدة.

أسيوط الجديدة.

أسوان الجديدة.

أخميم الجديدة.

حجز أراضي مسكن 7

تخصيص الأراضي بنظام القرعة

أكدت وزارة الإسكان أن تخصيص الأراضي سيتم بنظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، وذلك بعد غلق باب الحجز والانتهاء من مراجعة الطلبات، على أن يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد وأماكن إجراء القرعة.

ويأتي طرح مسكن 7 ضمن استراتيجية وزارة الإسكان للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتوفير فرص تملك متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.