إيلون ماسك: الانسحاب الروسي الكامل من أوكرانيا "غير واقعي"

اعتبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، أن الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية أمر "غير واقعي"، ودعا إلى اتفاق سلام "براجماتي".

وذكرت صحيفة كييف بوست الأوكرانية اليوم السبت أن ماسك وجه انتقادات للدبلوماسيين الذين يصرون على الانسحاب الكامل، واضعا في الحسبان أن خط المواجهة ظل ثابتا إلى حد كبير خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية، وأن استمرار الصراع لا يؤدي إلا إلى المخاطرة بوقوع المزيد من الضحايا.

وأوضح ماسك بالتفصيل كيف حصلت القوات الروسية على أجهزة ستارلينك، موضحا أن الأجهزة تم طلبها عبر أوكرانيا وتم تهريبها إلى الأراضي المحتلة.

وقال ماسك: "كثيرون ينخرطون في التمني عندما يقولون إن على روسيا سحب قواتها بالكامل.. هذا غير واقعي.. إنني أعتقد حقا أن هناك حاجة إلى نوع من اتفاق السلام. يجب التعامل مع هذا الأمر ببراجماتية".

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يأخذ في الاعتبار الواقع الحالي في ميدان المعركة، معربا عن قلقه من أن استمرار الصراع تحت فرضية الانسحاب الكامل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر في الأرواح.

وفي معرض تطرقه لاستخدام ستارلينك من قبل القوات الروسية، أكد ماسك أن "سبيس إكس" لم تَبِع الأجهزة مباشرة إلى روسيا قط. وبدلا من ذلك، تم الحصول على الأجهزة عبر شبكات التهريب.

وأوضح: "لقد تلقوا أجهزة أُوصي عليها عبر أوكرانيا، ثم هربوها إلى شرق أوكرانيا.. وفي بعض الحالات، استخدمت لتنفيذ هجمات".

وتشير التقارير إلى أن القوات الروسية بدأت في استخدام أجهزة ستارلينك "الرمادية" على خطوط المواجهة في عام 2023.. وبحلول أوائل عام 2026، بدأت الوحدات الروسية في دمج الأجهزة في الطائرات المسيرة لتمكين التحكم في الوقت الفعلي والتفاف على الدفاعات الجوية الأوكرانية.