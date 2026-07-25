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الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم مؤقت.. والرطوبة تصل لـ95% على السواحل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة أن الارتفاع الحالي في درجات الحرارة يعد مؤقتًا، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى باهي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي لموجة شديدة الحرارة صاحبها ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن ذروة هذه الموجة كانت يوم الخميس الماضي، حيث سجلت القاهرة نحو 40 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة انخفضت بشكل طفيف أمس لتسجل 36 درجة مئوية، قبل أن تعاود الارتفاع اليوم بصورة مؤقتة لتصل إلى 39 درجة مئوية.

رطوبة مرتفعة بسبب الكتل الهوائية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن استمرار تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط أدى إلى ارتفاع نسب الرطوبة، لتصل إلى نحو 95% بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، بينما تسجل نحو 85% في القاهرة الكبرى.

وأكدت أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، رغم أن القيم المسجلة قد تكون أقل من تلك التي يشعر بها المواطنون فعليًا.

الحرارة المحسوسة تتجاوز 40 درجة

وأشارت منار غانم إلى أن درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة تصل إلى 41 درجة مئوية، بينما ترتفع في مناطق جنوب الصعيد لتسجل نحو 44 درجة، نتيجة تأثير الرطوبة وهدوء نسب الرياح في بعض الفترات.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على معظم أنحاء الجمهورية.

الأرصاد الارصاد الجوية الطقس اليوم

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