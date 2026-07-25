منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا



أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,317 شهيدا، و173,961 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

أضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 37 إصابة.

أوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,191 والإصابات إلى 3,853، فيما جرى انتشال 803 جثامين.

ذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

ولا يدخر جنود الاحتلال جهدا من الوحشية في قتل الفلسطينيين وممارسة متعة القتل عليهم، فبدون أي جرم حتى مع وقف إطلاق النار، يواصل جنود الاحتلال الوحشي قتل العزل دون أي جريمة، فقط كونهم فلسطينيون.