تعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى بسبب هجوم بطائرة مسيرة

أفادت الخدمة الصحفية للاتحاد الروسي لألعاب القوى، اليوم السبت، بتعليق منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى في مدينة يكاترينبورج شرقي روسيا، بسبب تهديد بهجوم بطائرة مسيرة.

وذكرت الخدمة الصحفية -في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "تم تعليق بطولة روسيا مؤقتًا بسبب هجوم بطائرة مسيرة. سلامة جميع المشاركين، الرياضيين والمتفرجين والمدربين والحكام، هي أولويتنا القصوى. وسنعلن عن استئناف المنافسات لاحقًا".

وتم إطلاق إنذار بشأن هجوم بالطائرات المسيرة في مقاطعة سفيردلوفسك، التي تتبع لها المدينة، في الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت موسكو، في 25 يوليو الجاري، وفق ما أفاد به حاكم المقاطعة دينيس باسلر، عبر قناته على تطبيق "ماكس" الروسي للتواصل الاجتماعي.

وتستضيف مدينة يكاترينبورج الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو الجاري، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في الموسم المحلي لألعاب القوى، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.

وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يُجرى خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)، بشأن القيود المفروضة على الرياضيين الروس حول المشاركة في البطولات الدولية.