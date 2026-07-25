الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم /السبت/، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت 66 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من قرية تل جنوب غرب نابلس، و14 في رام الله، و5 في جنين، و8 في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، و3 في بيت لحم، و5 في طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من القدس.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات أكثر من 916، حصرياً 243 بوابة نُصبت، بعد 7 أكتوبر 2023 .

وتصدى فلسطينيون من تجمع معازي جبع شمال القدس المحتلة، صباح اليوم لمحاولة مستوطنين سرقة عشرات الأغنام، وفقا لمحافظة القدس.

كما هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل، ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل.