ضمانًا للعدالة الاجتماعية.. التموين تواصل استقبال تظلمات الدعم يوميًا بآليات محايدة

في إطار حمايتها لحقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، تجدد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها الكامل باستقبال وفحص تظلمات بطاقات التموين بشكل يومي ودوري، حيث تؤكد الوزارة أن آليات الفحص تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحيادية، حرصًا منها على عدم حرمان أي مستحق، وتصحيح أوضاع البطاقات المستبعدة بما يعزز منظومة الأمان الاجتماعي ويضمن العدالة.

استمرار استقبال تظلمات ايقاف الدعم التمويني

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار استقبال طلبات التظلم الخاصة ببطاقات التموين وفحصها بصورة يومية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، مشددة على أن جميع الطلبات يتم التعامل معها بكل شفافية وحيادية.

وأوضحت الوزارة أن سرعة البت في التظلمات تتطلب معرفة سبب الاستبعاد واستيفاء المستندات المطلوبة لكل حالة، حيث تبدأ الإجراءات بتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له للاستعلام عن سبب وقف البطاقة التموينية أو حذف أحد الأفراد منها، مع تحديد أسماء المستبعدين وسبب استبعاد كل فرد، دون الحاجة إلى الاتصال بالخط الساخن 19959.



تحديث بيانات بطاقات التموين 2026

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بسبب محددات العدالة الاجتماعية 2026، من خلال 500 مكتب بريد موزعة على مختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة لتوفير أكثر من وسيلة للمواطنين لاستكمال إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات الخاصة باستعادة الدعم التمويني.

500 مكتب بريد لتقديم خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين

حرصت الهيئة القومية للبريد، على المشاركة في تقديم الخدمة، من خلال 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية، وبدأت استقبال المواطنين اعتبارًا من يوم امس الجمعة.



وتم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.



مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين في مكاتب البريد

حددت وزارة التموين مواعيد استقبال المواطنين داخل مكاتب البريد المشاركة على النحو التالي:

- يوم الجمعة: من الساعة 2 ظهرًا حتى 9 مساءً.

- يوم السبت: من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وبدأت الخدمة اعتبارًا من أمس الموافق 24 يوليو 2026، مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.

وأوضحت وزارة التموين أنه بعد الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات، سواء من خلال مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له مصطحبًا المستندات التي تثبت أحقيته في الدعم.

ويتم استقبال طلبات التظلم من خلال 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات مراجعة المستندات وفحصها وفق الضوابط المعتمدة.