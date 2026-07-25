يورشيتش: الضغط على الحكام كان جزءًا من عملي لكنه لم ينجح في مصر

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، أن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا يُعد أبرز إنجازاته مع الفريق، مشيرًا إلى أن البداية لم تكن سهلة في ظل غياب الدعم الجماهيري.

وقال يورشيتش، خلال ظهوره في برنامج "من القاهرة" مع الإعلامي كريم رمزي على قناة أون سبورت ماكس: "أنا سعيد بما حققته مع بيراميدز، فزنا بالعديد من البطولات، وأهمها دوري أبطال إفريقيا، وعملنا بجد واجتهدنا رغم كل الصعوبات."

وأضاف: "في البداية كان الأمر صعبًا بسبب عدم وجود دعم جماهيري، وهو ما جعل تحقيق الإنجازات أكثر تعقيدًا، لكننا نجحنا في تجاوز هذه التحديات."

وتحدث المدرب الكرواتي عن انفعالاته المتكررة، قائلًا: "هذه شخصيتي، كنت عصبياً لأنني كنت أريد الجدية منذ البداية."

كما اعترف بأنه كان يتعمد الضغط على الحكام، موضحًا: "نعم، فعلت ذلك لأنه جزء من عملي، لكن هذا الأسلوب لم يساعدني مع الحكام في مصر."