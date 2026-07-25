صفقة أوغندية جديدة .. كينيث سيموكولا يدعم صفوف الاتحاد السكندري

حسم نادي الاتحاد السكندري تعاقده رسميًا مع اللاعب الأوغندي كينيث سيموكولا، في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك ضمن خطة الإدارة لتوفير عناصر مميزة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويبلغ سيموكولا من العمر 24 عامًا، ويعد من اللاعبين الذين لفتوا الأنظار خلال الفترة الماضية، حيث تعول إدارة الاتحاد والجهاز الفني على إمكانياته الفنية والبدنية لتقديم الإضافة المطلوبة داخل الفريق، خاصة في ظل سعي النادي للمنافسة بقوة في الموسم المقبل.

انضمام فوري إلى معسكر الفريق

وصل اللاعب الأوغندي إلى معسكر الاتحاد السكندري المقام حاليًا، عقب إنهاء جميع إجراءات التعاقد، ليبدأ مباشرة مرحلة الانسجام مع زملائه والمشاركة في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدير الفني حمزة الجمل.

ويأتي انضمام سيموكولا في توقيت مهم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع الصفقات الجديدة بدنيًا وفنيًا قبل بداية الموسم، مع منحهم الفرصة للمشاركة في المباريات الودية من أجل الوقوف على مستواهم الحقيقي.

فرصة للظهور أمام مودرن

يدرس المدير الفني حمزة الجمل الدفع بالوافد الجديد خلال المباراة الودية التي يخوضها الاتحاد السكندري، اليوم السبت، أمام فريق مودرن، وذلك من أجل منحه فرصة أولى لارتداء قميص “زعيم الثغر” وتقييم جاهزيته الفنية والبدنية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة كبيرة من الجهاز الفني، الذي يسعى لتجربة أكثر من لاعب جديد، والوصول إلى التشكيل الأقرب لخوض منافسات الموسم الجديد.

استعدادات مكثفة للموسم الجديد

يواصل الاتحاد السكندري برنامجه الإعدادي المكثف من خلال المعسكر الحالي، الذي يتضمن تدريبات يومية وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية وتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة.

وتأمل جماهير الاتحاد أن ينجح كينيث سيموكولا في تقديم مستويات قوية مع الفريق، وأن يكون أحد العناصر المؤثرة خلال الموسم المقبل، في ظل الطموحات الكبيرة للنادي بتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري المصري