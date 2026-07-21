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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة قوية من رئيس الاتحاد السكندري للاعبين: ارتداء القميص شرف ومسؤولية

الاتحاد السكندرى
الاتحاد السكندرى
يمنى عبد الظاهر

حرص محمد أحمد سلامة، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، على زيارة مقر معسكر الفريق الأول لكرة القدم فى أحد الفنادق ببرج العرب غرب الاسكندرية، لتحفيز اللاعبين والوقوف على الاستعدادات الفنية والبدنية للموسم الجديد 2026/2027.

وقد التقى رئيس النادى باللاعبين فى حضور حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق، مشددا على تقديم كل الدعم والمساندة للجهاز واللاعبين من أجل استعادة المسار.

وقال «الجمل»، إن المعسكر يأتى فى ضوء برنامج فترة الإعداد الفنى والبدنى للاعبين وذلك بهدف الاستعداد الجيد بعيدا عن أى مؤثرات داخل المدينة سواء من الجمهور أو النادى.

وأكد على أهمية الخروج بنتائج جيدة من المعسكر خاصة المبارايات الودية التى يتم خوضها خلال فترة الإعداد للوقوف على مستوى اللاعبين واستعادة الجاهزية الفنية قبل انطلاق البطولة رسمياً فى 20 أو 21 أغسطس المقبل وفق ما أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وشدد على أن المعسكر يشهد حالة تركيز واستقرار كبيرين من جانب الجميع جهاز فنى وادارى ولاعبين فضلا عن الالتزام استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقال محمد أحمد سلامة، رئيس النادى، خلال زيارته للمعسكر واجتماعه باللاعبين إن الهدف من الزيارة هو تحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم وإيصال رسالة بأن مجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة فى قدراتهم وإمكاناتهم لتقديم موسم يليق باسم وتاريخ زعيم الثغر واستعادة المسار الصحيح.

وشدد على أن مجلس الإدارة يضع كل إمكانيات النادى فى خدمة الفريق من أجل الظهور بالشكل الذى يليق باسم وتاريخ الاتحاد السكندرى، وتحقيق طموحات جماهيره العريضة.

وأشار إلى إن ارتداء قميص الاتحاد السكندرى شرف ومسؤولية كبيرة، مطالبًا الجميع ببذل أقصى ما لديهم خلال فترة الإعداد الحالية، والاستفادة من المعسكر للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

أحمد سلامة زيارة مقر معسكر الفريق ببرج العرب غرب الاسكندرية رئيس النادى الاتحاد السكندرى

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