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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السكندري يعلن ضم رباعي جديد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
حسام الحارتي
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انهي مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع أربعة لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بناء على رغبة وموافقة المدير الفني الكابتن حمزة الجمل.

وجاءت الصفقات الجديدة كالتالي:
• أحمد حمدى : صانع ألعاب الزمالك السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم
• محمد مصطفى ميدو : مدافع سموحة السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم .
• أحمد العربى : حارس مرمى غزل المحلة السابق ، بعقد يمتد لثلاث مواسم.
• أحمد السيد: لاعب وسط مهاجم طنطا السابق ، بعقد يمتد لأربعة مواسم عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق.

وأكد مجلس الإدارة أن هذه التعاقدات تأتى فى إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق، وتلبية رؤية المدير الفني الكابتن حمزة الجمل، استعداداً للموسم الجديد.

الاتحاد السكندري يعلن ضم سداسي جديد 

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع 6 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لبناء فريق قوي.

وضمت قائمة الصفقات الجديدة كلًا من حسام حسن مهاجم مودرن سبورت السابق، الذي وقع على عقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى محمد فخري لاعب وسط فاركو السابق بعقد يمتد لأربعة مواسم.

كما تعاقد زعيم الثغر مع مؤمن عوض، الظهير الأيمن السابق لحرس الحدود، وخالد مسعد، الظهير الأيسر السابق للترسانة، بعقد يمتد لأربعة مواسم لكل لاعب.

واستكمل الاتحاد تدعيم صفوفه بضم الثنائي عبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي من مالية كفر الزيات، حيث وقع اللاعبان على عقود لمدة أربعة مواسم.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار استعدادات الاتحاد السكندري للموسم المقبل، وتنفيذ رؤية الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، من أجل تدعيم مختلف المراكز والمنافسة بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.

مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الكابتن حمزة الجمل أحمد حمدى محمد مصطفى ميدو أحمد السيد نادي الاتحاد السكندري

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