الاتحاد السكندري يعلن ضم سداسي جديد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل

أعلن نادي الاتحاد السكندري إتمام التعاقد مع 6 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لبناء فريق قوي.

وضمت قائمة الصفقات الجديدة كلًا من حسام حسن مهاجم مودرن سبورت السابق، والذي وقع على عقد لمدة موسمين، بالإضافة إلى محمد فخري لاعب وسط فاركو السابق بعقد يمتد لأربعة مواسم.

كما تعاقد زعيم الثغر مع مؤمن عوض، الظهير الأيمن السابق لحرس الحدود، وخالد مسعد، الظهير الأيسر السابق للترسانة، بعقد يمتد لأربعة مواسم لكل لاعب.

واستكمل الاتحاد تدعيم صفوفه بضم الثنائي عبد الرحمن هشام وأحمد الشاذلي من مالية كفر الزيات، حيث وقع اللاعبان على عقود لمدة أربعة مواسم.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار استعدادات الاتحاد السكندري للموسم المقبل، وتنفيذ رؤية الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل، من أجل تدعيم مختلف المراكز والمنافسة بشكل أقوى خلال الفترة القادمة.