قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال يدعو للتوقيع على استمارة تطالب بالتحقيق مع حكم مباراة مصر والأرجنتين
الحكومة تراهن على التشغيل.. خطة جديدة لخفض البطالة إلى 6% بحلول 2030
بعد قرار الفائدة.. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الخميس
ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة
نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
محمد الطحاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أنه تم اليوم إنزال (٥٥٠ ألف) زريعة أسماك بعدد من المسطحات المائية بنطاق المحافظة، شملت (٣٥٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(٢٠٠ ألف) زريعة مبروك حشائش من مفرخ العباسة، وذلك بكوبري أبو طبل بمركز منيا القمح.

وأوضحت مديرة الإدارة أن إجمالي ما تم إنزاله خلال خطة دعم وتنمية المسطحات المائية بالمحافظة بلغ (٣ ملايين و٤٠٠ ألف) زريعة أسماك، منها (٢ مليون و١٥٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(مليون و٢٥٠ ألف) زريعة مبروك حشائش، بعدد من المواقع شملت بحر مويس أمام قوات الأمن، وبحر أبو الأخضر بنطاق طاروط وميت بشار وكفر الحوت بمركز فاقوس، وترعة الإسماعيلية بنطاق كوبري الشباب، وذلك من مفرخي العباسة وصان الحجر، بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية ودعم إنتاج الأسماك بالمحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية تنمية الثروة السمكية الاقتصاد المحلي القطاع الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى بالنزهة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تتنافى

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

حادث ارشيفية

بالأسماء: كانا يعبران الطريق معًا.. فعادا إلى أسرتهما أحدهما جثمانًا والآخر مصابًا بنزيف في المخ

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد