إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن تنمية الثروة السمكية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى معيشة الصيادين، فضلًا عن دورها في توفير مصدر غذائي آمن ومتجدد للمواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الإطار أشارت هبة عبد التواب مديرة إدارة الثروة السمكية بالديوان العام أنه تم اليوم إنزال (٥٥٠ ألف) زريعة أسماك بعدد من المسطحات المائية بنطاق المحافظة، شملت (٣٥٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(٢٠٠ ألف) زريعة مبروك حشائش من مفرخ العباسة، وذلك بكوبري أبو طبل بمركز منيا القمح.

وأوضحت مديرة الإدارة أن إجمالي ما تم إنزاله خلال خطة دعم وتنمية المسطحات المائية بالمحافظة بلغ (٣ ملايين و٤٠٠ ألف) زريعة أسماك، منها (٢ مليون و١٥٠ ألف) زريعة بلطي نيلي و(مليون و٢٥٠ ألف) زريعة مبروك حشائش، بعدد من المواقع شملت بحر مويس أمام قوات الأمن، وبحر أبو الأخضر بنطاق طاروط وميت بشار وكفر الحوت بمركز فاقوس، وترعة الإسماعيلية بنطاق كوبري الشباب، وذلك من مفرخي العباسة وصان الحجر، بهدف زيادة المخزون السمكي والحفاظ على التوازن البيئي بالمجاري المائية ودعم إنتاج الأسماك بالمحافظة.