طقس الجمعة.. الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بسبب الرطوبة وارتفاع الحرارة

يتصدر طقس الجمعة اهتمامات المواطنين في مختلف المحافظات، بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدًا الجمعة 10 يوليو 2026، متوقعة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى، وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.



حالة الطقس غدا

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة سيشهد تباينًا في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة، مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، في الوقت الذي تنشط فيه الرياح على عدد من المناطق، بما يسهم في تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل.



طقس الجمعة.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الجمعة سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى طقس حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وخلال ساعات المساء والليل، تميل الأجواء إلى الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الشعور بالحرارة مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة يمثل العامل الأبرز في حالة الطقس، حيث يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من القيم الفعلية المسجلة.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

بحسب بيان الهيئة، فإن طقس الجمعة يتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية فوق درجات الحرارة الفعلية المقاسة في الظل.

وأوضحت أن هذه الزيادة في الحرارة المحسوسة تستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، مع الإكثار من شرب المياه وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة خلال طقس الجمعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الأجواء الحارة على معظم المحافظات، مع بلوغ ذروة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.

شبورة مائية في ساعات الصباح

من الظواهر الجوية المصاحبة لـطقس الجمعة تكوّن الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة تشمل مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من النهار.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة قد يشهد فرصًا ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، بينما توجد فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون أن تؤثر على الأنشطة اليومية.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج

تشهد حالة طقس الجمعة أيضًا نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، من بينها شواطئ مطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2 متر، وهو ما ينبغي مراعاته من قبل مرتادي الشواطئ والصيادين.

نصائح الأرصاد للمواطنين

في ظل توقعات طقس الجمعة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل والمياه لتجنب الإجهاد الحراري.



كما شددت على أهمية القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية صباحًا، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، إلى جانب متابعة النشرات الجوية الرسمية لمعرفة أي تحديثات قد تطرأ على حالة الطقس.

ويظل طقس الجمعة حارًا ورطبًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، في الوقت الذي تساعد فيه الرياح النشطة على تحسين الأجواء نسبيًا خلال ساعات المساء، بينما تبقى فرص الأمطار محدودة وخفيفة على بعض المناطق الساحلية دون تأثيرات كبيرة على الحياة اليومية.