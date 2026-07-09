الرطوبة 95%.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أنها تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، مؤكدة أن نسب الرطوبة تتجاوز 95% في المحافظات الساحلية، بينما تصل إلى أكثر من 85% في القاهرة الكبرى، وهو ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من القيم المسجلة.

درجات الحرارة المتوقعة

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة غدًا ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة.

الإكثار من تناول المياه والمشروبات

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، مؤكدة أنه في حال الاضطرار إلى الخروج، يُفضل ارتداء غطاء للرأس، والإكثار من تناول المياه والمشروبات، مع ارتداء الملابس القطنية الواسعة؛ لتقليل الإحساس بالحرارة.