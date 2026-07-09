سيدة تروي معاناتها مع زوجها: تعرضت للعنف وتحملت مسئولية أبنائي لسنوات

روت سيدة الشروق تفاصيل معاناتها مع زوجها على مدار سنوات طويلة، مؤكدة أنها تعرضت للعنف الجسدي والنفسي، إلى جانب تحملها مسؤولية الأسرة والإنفاق على أبنائها بمفردها.

وقالت السيدة، خلال حوارها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، إن زوجها كان يعتدي عليها بطرق مختلفة، مشيرة إلى أن أشقاءها كانوا يتدخلون لحمايتها من الاعتداءات المتكررة.

وأضافت أنها فوجئت بعد عودتها إلى منزل الزوجية بقيام زوجها برفع دعوى قضائية ضدها، رغم تأكيدها أنها لم ترتكب أي خطأ، موضحة أنه بعد مرور فترة حاول الاعتداء عليها مرة أخرى، لكنها نجت من الواقعة.

وأشارت إلى أنها قررت العودة إلى منزلها من أجل أبنائها، إلا أنها تعرضت، لاعتداء جديد تسبب في إصابتها بجرح استلزم سبع غرز، فضلًا عن تعرضها للضرب والإهانة.

وأكدت السيدة أنها تحملت مسؤوليات كبيرة داخل الأسرة، مشيرة إلى أنها كانت تعمل وتكفلت بالعديد من الالتزامات المالية من أجل أبنائها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.