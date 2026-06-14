هل الفن حرام.. آثار الحكيم ترد بقوة على نهال طايل

قالت الفنانة آثار الحكيم، إنها اعتزلت الفن منذ نحو 15 سنة، متابعة: «السنين بتجرى، لكن من فضل الله أنا على تواصل مع الناس، وبشوف رسائل جميلة من الناس على فيسبوك».

وأضافت آثار الحكيم، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» عبر قناة «صدى البلد2» مساء الأحد: «ربنا يثبتنى، أنا اعتزلت تماما، الحمد لله على شيء، ربنا أكرمنى واعتزلت فى قمة شغلى وعملى ونجاحي».

وتابعت: «التفكير التقليدى، الناس اللى بتقول اعتزلت بسبب مشاكل فى الوسط الفنى أو القول إنها تابت، لأ، مفيش حاجة اسمها كده، أنا من فضل الله تشبعت والفن مش حرام نهائياً».

وأردفت آثار الحكيم أن الإنسان يجب أن يدرك حقيقة الحياة، قائلة: “والله أول عدو للإنسان الجهل، إحنا مش عارفين أولها من آخرها فين، إحنا تايهين شوية… أول فريضة ربنا أمرنا بيها هي اقرأ، يعني اعلم وافهم حق ربنا علينا إيه وإحنا رايحين فين”.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الدنيا رحلة قصيرة، قائلة: “الحياة دي أقصر رحلة، حتى لو عشنا 100 سنة هتحسي إنها ساعة، فإحنا لازم نفهم إحنا جايين ليه ورايحين فين”.



