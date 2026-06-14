هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

قالت الفنانة آثار الحكيم إنها معتزلة الفن منذ حوالي 15 عامًا، مؤكدة أن قرار الاعتزال كان بإرادتها الكاملة وفي قمة نجاحها، وليس بسبب أي خلافات داخل الوسط الفني أو ضغوط كما يشاع، مضيفة: "لا لا لا خالص، ربنا كرمني واعتزلت وأنا في عز شغلي ونجاحي من فضل ربنا.



وتابعت آثار الحكيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة صدى البلد 2، أنها ممتنة لحب الناس وتواصلهم معها حتى الآن، قائلة: “الحمد لله الناس لسه بتبعت رسائل جميلة وبتسأل عليا، وده من فضل ربنا نعمة كبيرة”.

أثار الحكيم تتحدث عن قرار الاعتزال

وردًا على سؤال حول سبب الاعتزال، أكدت أنه قرار شخصي نابع من قناعة داخلية، موضحة أن فكرة وجود مشاكل أو خلافات ليست صحيحة، وقالت: “لا مفيش حاجة اسمها كده، أنا من فضل الله تشبعت.. الإنسان بيمر بمراحل، طفولة بيبقى بيلعب، مراهقة تمرد، شباب إثبات ذات، وبعدها جواز وأولاد، وبعدين بييجي وقت لازم الواحد يقعد يلحق نفسه”.