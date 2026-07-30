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احترموا مشاعر عائلته.. ميلان يكشف حقيقة وفاة أسطورته فرانكو باريزي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احترموا مشاعر عائلته.. ميلان يكشف حقيقة وفاة أسطورته فرانكو باريزي

ميلان
ميلان
رباب الهواري
نتيجة الثانوية العامة 2026

أصدر نادي ميلان بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن وفاة أسطورة النادي الإيطالي فرانكو باريزي، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة، وأن جميع الأخبار التي انتشرت حول هذا الأمر عارية تمامًا من الصحة.

وأوضح النادي أن فرانكو باريزي يمر حاليًا بمرحلة دقيقة وحساسة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بوضعه، مشددًا على أن إدارة النادي تتابع حالته عن قرب، وتقف إلى جانبه وتدعم عائلته بشكل كامل خلال هذه الفترة.

وأكد ميلان أن احترام خصوصية باريزي وعائلته يمثل أولوية قصوى، مطالبًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، لما قد تسببه من قلق وإرباك لعائلته ومحبيه.

وشدد البيان على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند متابعة أي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية لأسطورة النادي، مؤكدًا أن أي معلومات تصدر خارج القنوات الرسمية لا يمكن اعتبارها موثوقة.

كما أعرب النادي عن تقديره الكبير للدعم والرسائل التي تلقاها باريزي من الجماهير ومحبيه حول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التضامن يعكس المكانة التاريخية التي يتمتع بها أحد أبرز رموز ميلان وكرة القدم الإيطالية.

واختتم ميلان بيانه بدعوة الجميع إلى التحلي بالمسؤولية في التعامل مع الأخبار، واحترام مشاعر عائلة فرانكو باريزي، والامتناع عن نشر أو إعادة تداول الشائعات التي تفتقر إلى أي دليل أو تأكيد رسمي، مؤكدًا أن النادي سيعلن أي تطورات تتعلق بحالته عبر منصاته الرسمية فقط، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى الجماهير بعيدًا عن الأخبار المضللة.

ميلان اخبار الرياضة كوره عالمية

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