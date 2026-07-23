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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. ميلان يجدد عقد لوكا مودريتش ويؤمن استمراره حتى صيف 2027

مودريتش
مودريتش
حمزة شعيب

أعلن نادي ميلان الإيطالي، بشكل رسمي، تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، ليستمر مع صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد المستويات المميزة التي قدمها منذ انضمامه إلى الروسونيري.

وأكد النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، التوصل إلى اتفاق مع مودريتش يقضي بتمديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، ليواصل اللاعب صاحب الـ40 عامًا رحلته مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وكان مودريتش قد انضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعدما وقع عقدًا لمدة موسم واحد، قبل أن يقرر النادي تمديد بقائه بعد الأداء اللافت الذي قدمه بقميص الفريق.

أرقام مميزة لمودريتش مع ميلان

ونجح قائد منتخب كرواتيا في فرض نفسه سريعًا داخل تشكيلة ميلان، بعدما شارك في 37 مباراة بمختلف البطولات، بينها 34 مواجهة في الدوري الإيطالي، وغاب عن أربع مباريات فقط طوال مشوار الفريق في المسابقة المحلية.

وخلال تلك المشاركات، سجل مودريتش هدفين، إلى جانب صناعة ثلاثة أهداف، ليؤكد قيمته الفنية وخبرته الكبيرة في خط وسط الروسونيري.

بعد مشوار المونديال

ويأتي تجديد عقد مودريتش عقب انتهاء مشاركته مع منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم، إذ ودع المنتخب الكرواتي المنافسات من دور الـ32 بعد خسارة قوية أمام البرتغال بنتيجة 2-1، قبل أن يعود اللاعب للاستعداد للموسم الجديد مع ميلان تحت قيادة الجهاز الفني.

مودريتش ميلان الدوري الإيطالي

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