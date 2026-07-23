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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد التين الشوكي قبل التمرين.. مصدر أجنبي يكشف أبرزها

التين الشوكي
التين الشوكي
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضة، يبحث كثيرون عن أطعمة تمنح الجسم الطاقة دون الشعور بالثقل.

ويأتي التين الشوكي ضمن الخيارات الصيفية التي قد تكون مفيدة قبل التمرين، بفضل احتوائه على الماء والكربوهيدرات الطبيعية والعناصر الغذائية المهمة.

ووفقًا لدراسة نشرتها Journal of the International Society of Sports Nutrition، فإن مستخلص التين الشوكي قد يساعد في تحسين استجابة الجسم للجلوكوز بعد التمارين، مما قد يدعم تعويض مخازن الطاقة، إلا أن الباحثين أكدوا الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

كما أشارت منصة Health الأمريكية إلى أن التين الشوكي يتميز بعدة فوائد تجعله مناسبًا قبل ممارسة الرياضة، أبرزها:

- يمنح الجسم طاقة طبيعية بفضل احتوائه على الكربوهيدرات.

- يساعد على ترطيب الجسم لارتفاع نسبة الماء فيه، خاصة في الأجواء الحارة.

- يمد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذين يدعمان كفاءة العضلات والأعصاب.

- يحتوي على مضادات أكسدة مثل فيتامين C والبيتالينات، والتي قد تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الناتج عن المجهود البدني.

وينصح الخبراء بتناول ثمرة أو ثمرتين من التين الشوكي قبل التمرين بنحو 30 إلى 60 دقيقة، مع عدم الإفراط في الكمية لتجنب الشعور بالامتلاء بسبب محتواه من الألياف.

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التين الشوكي فوائد التبن الشوكي تين شوكي

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