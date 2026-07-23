ألمانيا: استبعاد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين يهمش صوتاً أفريقيا مهماً

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، خلال زيارة إلى جنوب أفريقيا ضمن جولة أفريقية، إن جنوب أفريقيا لا ينبغي استبعادها من قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ولاية فلوريدا الأمريكية في وقت لاحق من العام الجاري، منتقداً قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم توجيه الدعوة إليها.

وقال فاديفول، في كلمة ألقاها بجامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج، إن "استبعاد جنوب أفريقيا يعني تهميش صوت أفريقي مهم، فضلاً عن إقصاء قوة اقتصادية وسياسية إقليمية".

وأضاف أن ذلك "لا يصب في مصلحة أحد، لأننا، ولا سيما في ظل تنامي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بحاجة إلى مزيد من التعاون لا إلى تقليصه".

وجنوب أفريقيا عضو مؤسس في مجموعة العشرين، التي تضم أكبر اقتصادات العالم وتعد منتدى رئيسياً للتعاون متعدد الأطراف.

وكانت جنوب أفريقيا استضافت قمة المجموعة في جوهانسبرج العام الماضي، والتي قاطعتها إدارة ترامب .

بسم /س.ع