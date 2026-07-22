تسارع التضخم في جنوب إفريقيا إلى أعلى مستوى مع ارتفاع أسعار الوقود

سجل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا ارتفاعا فاق التوقعات خلال يونيو الماضي، مدعوما بزيادة أسعار الوقود على خلفية صعود أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يعزز توقعات تثبيت أسعار الفائدة مع تمسك البنك المركزي بسياساته النقدية المتشددة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5.0% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ4.5% في مايو، متجاوزا توقعات المحللين التي رجحت تسجيله 4.7%.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم عند 0.7% خلال يونيو، دون تغيير عن مستواه المسجل في مايو.

ويعزى الارتفاع في معدل التضخم بصورة رئيسية إلى زيادة تكاليف الوقود، في ظل صعود أسعار الطاقة عالميا على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتعتمد جنوب إفريقيا بدرجة كبيرة على واردات الوقود، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره غدا الخميس، وسط توقعات بأن يأخذ صناع السياسة النقدية في الاعتبار الضغوط التضخمية المتزايدة عند تحديد مسار السياسة النقدية.. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 3% على المدى المتوسط.