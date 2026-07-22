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رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية النور: المنصات الإلكترونية لن تدير مصر.. ومؤسسات الوطن أذرع بناء وليست أجسامًا غريبة

النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب
النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، أن المنصات الإلكترونية لن تدير مصر، مشيدًا بوجود منصات متنوعة تعمل في مجال التعليم والبحث العلمي، لما تمثله من إضافة حقيقية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التنافس.

وقال خير الله، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إن التنافس في مجال البحث العلمي سينعكس إيجابًا على سوق التعليم العمل.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على ضرورة مواجهة ما وصفه بـ"فوبيا التشكيك"، مؤكدًا أن مؤسسات الوطن أذرع للبناء وليست أجسامًا غريبة، وأن تعدد الكيانات التعليمية والبحثية يصب في صالح الدولة ويعزز جودة الأداء.

وأضاف: "ألف كيان يبني البلد وينافس في إطار منافسة شريفة، "، مؤكدًا دعمه لكل ما من شأنه تعزيز التعليم والبحث العلمي وخدمة التنمية.

المنصات الإلكترونية مجال التعليم والبحث العلمي تطوير المنظومة التعليمية المستشار هشام بدوي الحكومة

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