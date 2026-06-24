إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الأنشطة وإدارة المشروعات البحثية بجامعة الإسكندرية

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أعلن مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل الأنشطة وإدارة المشروعات البحثية، بهدف تيسير متابعة الأعمال الإدارية للباحثين، وتسريع إجراءات إنجاز الطلبات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز التحول الرقمي داخل الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وتابع المجلس معدلات استهلاك الوقود والكهرباء بكليات ومعاهد الجامعة، ومدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة خلال شهري مايو ويونيو 2026، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الاستدامة.

كما ناقش المجلس آليات تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال توفير قنوات آمنة لتلقي شكاوى ومقترحات المرضى ومتابعتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات الجامعية وترسيخ الثقة المجتمعية فيها، إلى جانب بحث سبل دعم القطاع الطبي وتطوير الخدمات العلاجية.

ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية ونقابة الأطباء البيطريين، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

كما بحث المجلس إمكانية طرح برامج الشهادات المصغرة (Micro Credentials)، التي تستهدف إكساب الدارسين مهارات تخصصية تتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال برامج تعليمية قصيرة ومرنة تدعم التعلم الذاتي والتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز تنافسية الخريجين.

واستعرض المجلس تقريراً حول الأنشطة والفعاليات التي نظمتها كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يونيو الجاري، والتي شملت ورش عمل وقوافل مجتمعية ومعارض خيرية ومبادرات متنوعة في مجالات خدمة المجتم