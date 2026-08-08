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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على تفاصيل نتيجة الفرقة الأولى طب أسوان 2025-2026

كلية الطب بأسوان
كلية الطب بأسوان
محمد عبد الفتاح

القائم بأعمال رئيس الجامعة: نلتزم بأعلى معايير الجودة لإعداد طبيب قادر على المنافسة محليًا ودوليا

نائب رئيس الجامعة: تحرص الجامعة على تحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب،

عميد كلية الطب: الامتحانات عكست المستوى العلمي الحقيقي للطلاب وأُجريت وفق الضوابط الأكاديمية المعتمدة

أعلن الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اعتماد نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب البشري للعام الجامعي 2025/2026، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، وفقًا للوائح المنظمة للعملية التعليمية والامتحانية والضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن 413 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الفرقة الأولى بكلية الطب، مشيرًا إلى أن النتيجة أسفرت عن حصول 62 طالبًا وطالبة على تقدير ممتاز، و31 على تقدير جيد جدًا، و5 طلاب على تقدير جيد، وطالب واحد على تقدير مقبول.

كما تضمنت النتيجة 47 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادة واحدة، و32 طالبًا لهم دور ثانٍ في مادتين، و234 طالبًا لهم دور ثانٍ في أكثر من مادتين، إلى جانب طالب واحد راسب وباقٍ للإعادة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل أن جامعة أسوان تضع جودة العملية التعليمية والالتزام بالمعايير الأكاديمية في مقدمة أولوياتها، خاصة في كليات القطاع الطبي التي تتطلب تطبيق أعلى معايير الدقة والانضباط، بما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤوليات المهنة.

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية متطورة، وتعزيز منظومة الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم العلمي والمهاري، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات المهنية، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والطب، وفقًا للمعايير القومية والدولية.

تطبيق معايير دقيقة في أعمال التصحيح والمراجعة

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف إمام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، أن إعلان نتيجة الفرقة الأولى بكلية الطب جاء عقب تطبيق معايير دقيقة في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، مؤكدًا أن العملية الامتحانية تمت في إطار من الشفافية والانضباط والالتزام الكامل بالضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وأشار إلى حرص الجامعة على تحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع استمرار متابعة العملية التعليمية والامتحانية بصورة دقيقة، بما يدعم جودة مخرجات التعليم الجامعي.

عميد طب أسوان: الامتحانات تقيس الفهم والتحليل والتطبيق

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب البشري بجامعة أسوان، أن الدراسة بالكلية تعتمد على منظومة أكاديمية حديثة تستهدف تنمية قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والتطبيق العملي، وليس الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط.

وأوضح أن الامتحانات وضعت بما يضمن قياس مدى تحقيق الطلاب لنواتج التعلم المستهدفة، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرًا إلى أن إجراءات الامتحانات والتصحيح والرصد تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأضاف أن كلية الطب تواصل تنفيذ برامج الدعم الأكاديمي والإرشاد العلمي للطلاب، مع المتابعة المستمرة لمستوياتهم الدراسية، والعمل على معالجة أوجه القصور وتعزيز نقاط القوة، بما يسهم في تحسين الأداء الأكاديمي ورفع كفاءة الطلاب.

وأكد عميد كلية الطب أن الكلية تعمل في إطار رسالتها الرامية إلى إعداد طبيب متميز علميًا ومهاريًا وأخلاقيًا، قادر على خدمة المجتمع بكفاءة واقتدار، ومواكبة احتياجات سوق العمل والتطورات المتلاحقة في المجال الطبي.

جامعة أسوان تواصل تطوير منظومة التعليم الطبي

وتؤكد جامعة أسوان استمرارها في تطوير منظومة التعليم الطبي، والارتقاء بجودة البرامج والمقررات الدراسية، وتعزيز آليات التقييم والدعم الأكاديمي، بما يسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة، وتعزز من قدرة الجامعة على المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي، وتدعم توجهات الدولة نحو بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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