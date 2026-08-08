مصحة علاج والد ميسي تصدر بيانا حول وفاته عن عمر 68 عامًا

أعلنت مصحة "ساناتوريو سنترو" في مدينة روساريو الأرجنتينية، اليوم السبت، وفاة خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد مسيرة طويلة ظل خلالها أحد أبرز الأشخاص في حياة قائد منتخب الأرجنتين.

وأكدت المصحة، في بيان رسمي صدر عبر مديرها الطبي، وفاة خورخي ميسي في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون الكشف عن أسباب الوفاة أو أي تفاصيل تتعلق بحالته الصحية، احترامًا لخصوصية عائلة ميسي.

مصحة ميسي تعلن الوفاة

وجاء في البيان: "تأسف ساناتوريو سنترو لإبلاغكم بوفاة المريض خورخي ميسي، البالغ من العمر 68 عامًا، والتي حدثت في يومنا هذا في تمام الساعة الثانية صباحًا".

وأضافت إدارة المصحة: "نرافق أفراد عائلته وأحباءه في هذه اللحظات الصعبة، ونتقدم إليهم بخالص تعازينا".

وشددت المصحة على أنها لن تقدم أي معلومات إضافية بشأن الظروف الطبية التي أحاطت بوفاة خورخي ميسي، التزامًا بالقوانين المتعلقة بحماية بيانات المرضى واحترامًا لخصوصية الأسرة.

Comunicado del Sanatorio Centro sobre el fallecimiento de Jorge Messi:



"SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs… pic.twitter.com/817osO4kGY — Diario Olé (@DiarioOle) August 8, 2026

والد ميسي.. شريك رحلة النجاح

ولم يكن خورخي ميسي مجرد والد للنجم الأرجنتيني، بل لعب دورًا محوريًا في مسيرته الرياضية منذ سنواته الأولى، حيث تولى إدارة شؤونه المهنية والرياضية، وكان أحد أهم مستشاريه خلال رحلة صعوده إلى قمة كرة القدم العالمية.

ورافق خورخي نجله في المراحل الأولى من مسيرته، خاصة خلال انتقاله من الأرجنتين إلى برشلونة في سن صغيرة، في خطوة شكلت نقطة تحول كبيرة في حياة ليونيل ميسي ومسيرته الكروية.

ومع مرور السنوات، تحول ميسي إلى واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، محققًا العديد من الألقاب والجوائز الفردية، وكان والده حاضرًا إلى جواره خلال معظم محطات هذه الرحلة الاستثنائية.

ومن المنتظر أن تحظى وفاة خورخي ميسي باهتمام واسع، خاصة في ظل مكانته الكبيرة في حياة نجله ومسيرته، بينما تواصل عائلة ميسي التعامل مع الخبر في خصوصية بعيدًا عن وسائل الإعلام.